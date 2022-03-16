Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Haberler

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Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı Adana'da bir kişi sokakta yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı.

Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı

ADANA - Adana'da bir kişi sokakta yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı. Tabanca ile her iki bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, sokakta yürüyen Özkan K.'ya tabanca ile 6 el ateş açıp olay yerinden kaçtı. Her iki ayağından vurulan Özkan K. yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı Özkan K. bölgeye gelen polislere kendisini vuran kişiyi tanımadığını belirtti.

Sağlık ekipleri Özkan K.'yı Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olay yerinde bulunan boş kovanlarda delil çalışması yaptı.

Olayın şüphelisini yakalama çalışmaları devam ediyor.

Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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