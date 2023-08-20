Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Adana'da bir kişi yolda yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi Sümbül Caddesi üzerinde meydan geldi. Alınan bilgiye göre, Emrah T., yürüyüş yaptığı sırada kimliği belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Emrah T., tabanca ile vücudunun çeşitli yerlerinden isabet alarak yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise kaçarak izini kaybettirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinde bulunan boş kovanlarda delil çalışması yaptı.

Polis saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor. - ADANA