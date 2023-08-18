Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir evde silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayın aile içi tartışma sonucu yaşandığı öne sürülüyor.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir evde silahla vurulan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Belediye Evleri Mahallesi'nde bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, 4 kişiyi silahla yaralanmış halde buldu.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar O.A.(42), P.A. (63), Z.A. (21) ve Mustafa A. (21), kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Mustafa A. Çukurova Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın aile içi tartışma sonucu yaşandığı öne sürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.