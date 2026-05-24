Haberler

Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde sokakta yürüyen 26 yaşındaki Cumali Kocabey, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Kocabey hayatını kaybederken, olay sırasında bölgede bulunan bir kişi yaralandı. Polis kaçan şüphelileri arıyor.

Adana'da sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Cumali Kocabey'e (26) kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Kocabey ile olay sırasında bölgede bulunan 1 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Cumali Kocabey, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan diğer kişinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

