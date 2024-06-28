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Adana'da silahlı saldırı: 1 kadın öldü, 2 kişi yaralandı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde motosikletli şahıslar tarafından bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Adana'da motosikletli şahıslar tarafından bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kadın öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Güney Kuşak Bulvarı'ndan ilerleyen araca yaklaşan motosikletli şahıslar silahlı saldırı yaptı. Açılan ateş sonucu araçta bulunan kadın hayatını kaybederken iki erkek de yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kafasından vurulan sürücünün ağır yaralandığı öğrenildi. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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