Adana'da silahlı kavga sırasında çocuk ağır yaralandı

Adana'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavga sırasında evinin terasında oynayan bir çocuk boynundan vurularak ağır yaralandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor.

Adana'da iki kişi arasında sokakta çıkan silahlı kavga sırasında evinin terasında bulunan çocuk boynundan vurularak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1147 Sokak'ta kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi arasında silahlı kavga çıktı.

Bu sırada tabancadan çıkan kurşunlardan biri olayın meydana geldiği sokaktaki evinin terasında oynayan Suriye uyruklu Fatma E'nin (6) boynuna isabet etti.

Fatma E'nin vurulduğunu gören anne Sevsen E, kızını kucağına alıp sokağa çıkarak yardım istedi.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın yaşandığı sokakta ikamet eden Ahmet Güzeloğlu, annesinin kucağındaki yaralı çocuğun hemen nabzını kontrol ettiğini belirterek, "Çocuk hayati belirti gösteriyordu ancak bilinci kapalıydı." diye konuştu.

Polis, kavgaya karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.