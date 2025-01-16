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Adana'da Silahlı Kavga: Ölü Sayısı 3'e Yükseldi

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Adana'da iki kardeşin öldüğü silahlı kavgada yaralanan bir kişi hastanede hayatını kaybetti. Olayda ölü sayısı 3'e çıktı.

Adana'da kardeşlerin öldürüldüğü olayda ölü sayısı 3'e yükseldi

ADANA - Adana'da iki kardeşin öldürüldüğü silahlı kavgada yaralanan bir kişide kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda ölü sayısı 3'e yükseldi.

Olay, saat. 04.00 sıralarında Sarıçam ilçesin bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten ötürü tartışma çıkmış, çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmüştü. Kavga sırasında bir grubun içinde yer alan Serdar ile Umut Akipa ve Ferhat Ay tabanca ile vurulmuştu. Kardeşlerden Umut Akipa olay yerinde ölmüş diğer yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.

Serdar Akipa'da hastanede gece hayatını kaybetmişti. Diğer yaralı Ferhat Ay'da bugün kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akipa kardeşlerin ve Ferhat Ay'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da Silahlı Kavga: Ölü Sayısı 3'e Yükseldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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