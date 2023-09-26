Adana'da silahlı kavga: İlgisiz bir kişi hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki genç arasındaki silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan bir kişi vurularak hayatını kaybetti. Alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucunda K.A. tarafından vurulan F.N.Ç'nin evinin yakınında bulunan Halit Yakacı isimli kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli K.A. ise polis tarafından yakalanarak tutuklandı.