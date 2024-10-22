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Adana'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Öldürüldü

Adana'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Öldürüldü
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde, bir kişi ağabeyini yaralayan kişiyi vurarak öldürdü. Olay, bir şahsın teyzesinin evinin önünde gerçekleşti ve sonrasında şüpheliler yakalandı.

Adana'da bir şahıs, 1 yıl önce ağabeyini silahla yaralayan kişiyi teyzesinin evinin önünde tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi Çukurova Caddesi üzerine meydana geldi. İddiaya göre, Samet Aslan (19), 2023 yılında Ahmet Çaçan D.'yi tabanca ile bacağından vurdu. Kısa bir süre önce cezaevinden çıkan Aslan, teyzesini ziyarete gitti. Evin önünde bekleyen Aslan, Ahmet Çaçan D.'nin kardeşi Ahmet D. (21) tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabanca ile vurulan Aslan, yakınları tarafından kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Ahmet D., olay yerine geldiği kuzeni M.D. (19) ile birlikte motosikletle kaçtı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan kısa süre konusu şüpheli Ahmet D. ve kuzeni kıskıvrak yakalandı. Ahmet D. emniyetteki ifadesinde, "Olay ani gelişti, bana sövdü. Bende sıktım" dediği öne sürüldü.

Adli Tıp Kurumunda sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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