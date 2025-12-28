Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 gözaltı

Adana'da bir kişi dün gece çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, aralarında yaklaşık 4 ay önce kavga çıktığı öğrenilen iki arkadaş Veli Arslandağ (21) ile F.B. dün gece Toros Mahallesi'nde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında silahla vurulan Veli Arslandağ ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Arslandağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen F.B. ile birlikte 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA