Haberler

Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 gözaltı

Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Toros Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada 21 yaşındaki Veli Arslandağ hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'da bir kişi dün gece çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, aralarında yaklaşık 4 ay önce kavga çıktığı öğrenilen iki arkadaş Veli Arslandağ (21) ile F.B. dün gece Toros Mahallesi'nde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında silahla vurulan Veli Arslandağ ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Arslandağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen F.B. ile birlikte 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Efsane oyuncu Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti

Dünya sinemasının efsane ismi 91 yaşında hayatını kaybetti
Daha 18 yaşındaydı! Ehliyet sınavında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Daha 18 yaşındaydı! Ehliyet sınavındayken aniden hayatını kaybetti
Bahar dizisi bu akşam final yapıyor! Ekip son set gününde veda pastası kesti

Fenomen dizi bu akşam final yapıyor! Son sette veda pastası kestiler
Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den Terörsüz Türkiye hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Strateji kökten değişiyor
Efsane oyuncu Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti

Dünya sinemasının efsane ismi 91 yaşında hayatını kaybetti
Yüzyılın Konut Projesi'nde kritik tarih yarın! İşte ilk kuranın çekileceği şehir

Nefesler tutuldu! Milyonların beklediği adım yarın atılıyor
Vucic'ten Türkiye'ye haddini aşan suçlama

Türkiye'ye haddini aşan suçlama! Skandal ifadeler kullandı