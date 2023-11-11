Adana'da silahlı kavga: 2 kişi yaralandı
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavgada tabanca kullanıldı ve olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis ekipleri ise kavgaya karışanları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Gazipaşa Mahallesi'ndeki iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Tabanca kullanılan kavgada 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin kavgaya karışanların yakalanması için çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa