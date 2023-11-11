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Adana'da silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavgada tabanca kullanıldı ve olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis ekipleri ise kavgaya karışanları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.