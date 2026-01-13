Haberler

Adana'da taşlı, sopalı, silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Adana'da taşlı, sopalı, silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay sonrası güvenlik önlemleri artırıldı.

Adana'da iki grup arasında silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı, vurulan 1 kişi ise hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13366 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olan iki grup arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında grup birbirine taş ve sopayla saldırdı. Çıkan kavgada Übeyt Coşkun (45) tabanca ile göğsünden vurulup kanlar içerisinde yere yığıldı. Kavgada 5 kişi de vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Coşkun ve yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Coşkun, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Coşkun'un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayın yaşandığı bölgede husumetli aileler arasında çıkabilecek yeni bir olaya, yoğun güvenlik önlemi aldı. Özel Harekat timleri ve Çevik Kuvvet Özel Timi mahallede tedbirlerini sürdürürken şüphelilerin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! Şahin Tugayları yola çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savcının vurduğu hakimi, hükümlü çaycı kurtardı

Adliyede anbean yaşananlar! Savcının vurduğu kadın hakimi o kurtarmış
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber

Hakan'dan kötü haber
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi

Tarihte böylesi görülmedi! Gemiye çıkan polis gözlerine inanamadı
Savcının vurduğu hakimi, hükümlü çaycı kurtardı

Adliyede anbean yaşananlar! Savcının vurduğu kadın hakimi o kurtarmış
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim bavulları topladı gidiyor
Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı

Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı