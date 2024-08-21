Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, Özgür Mahallesi Kadife Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Muharrem Bayır ile Hasan Basri A. yaralandı. Şüpheliler ise kaçarak izini kaybettirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Muharrem Bayır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Hasan Basri A. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ADANA