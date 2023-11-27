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Adana'da silahla yaralanan kadının şüphelisi tutuklandı

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Adana'da bir kadının silahla yaralanmasıyla ilgili aranan firari şüphelinin saklandığı evde, el yapımı patlayıcı, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adana'da bir kadının silahla yaralanmasıyla ilgili aranan firari şüphelinin saklandığı evde, el yapımı patlayıcı, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 4 Ağustos'ta Z.K'nin tabancayla yaralanmasıyla ilgili aranan M.A'nın (25) saklandığı adresi belirledi.

Polis, adrese düzenlediği baskınla, kadının yaralanmasıyla ilgili M.A'yı gözaltına aldı.

Adreste, el yapımı patlayıcı ile ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek, bu silahlara ait 3 şarjör ve 8 mermi ele geçirildi.

Bomba imha uzmanları tarafından evden çıkarılan el yapımı patlayıcı, güvenli bir bölgede imha edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Gülbahçesi Mahallesi Adana Güvenlik Suç 3. Sayfa Haberler

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