Adana'da Silah ve Mühimmat Ticareti Operasyonu: 7 Gözaltı
Adana'da polis ekipleri, silah ve mühimmat ticareti yapan 7 kişiyi yakaladı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve mermiler ele geçirildi.
Adana'da silah ve mühimmat ticareti operasyonu
ADANA - Adana'da polis silah ve mühimmat ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı operasyonda 7 kişiyi yakaladı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan ilçesinde silah ve mühimmat ticareti yapan şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon düzelendi. Operasyonda yapılan baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Arama çalışmalarında ise 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 71 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli adliyeye sevk olurken 4'ü savcılıktan 3"ü de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.