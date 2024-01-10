Adana'da silah ticareti yapan şahıslar yakalandı: Uzun namlulu silah ve tabancalar ele geçirildi

ADANA - Adana'da silah ticareti yapan iki şüphelinin evine yapılan operasyonda 1'i uzun namlulu silah ve toplam 6 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Adana emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinde iki kişinin silah ve mühimmat ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine söz konusu şahısların evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda şahıslar kıskıvrak yakalanırken evlerinde yapılan aramada, 1 uzun namlulu silah, 108 tüfeğe ait mermi, 3 ruhsatsız tabanca, tabanca ait 75 mermi, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 224 uyuşturucu hap ele geçirildi.