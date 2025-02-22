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Adana'da Silah Ticareti Operasyonu: 8 Kişi Yakalandı

Adana'da Silah Ticareti Operasyonu: 8 Kişi Yakalandı
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Adana'da silah ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalanırken, 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 3 kişi tutuklandı.

Adana'da silah ticareti yapan şüphelilere yönelik şafak vakti yapılan operasyonda 8 kişi yakalanırken 15 silah ele geçirildi. Yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yapan kişileri yakalamak için operasyon düğmesine bastı. Özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda özel harekat polisleri söz konusu şüphelilerin evlerinin kapısını koçbaşıyla kırarak içeri girdi. Ardından şüphelilere ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan arama çalışmasında 15 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan 8 kişi emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol ile 4'ü de savcılıktan serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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