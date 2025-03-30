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Adana'da Silah Ticareti Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan operasyonda, silah ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi.

Adana'da silah ticareti yapan 3 şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde silah ticareti yapan 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, silah ticaretinin önüne geçmek için operasyon yaptı. Yapılan operasyonda belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda otomobil içerisinde, çöp kutusunda ve buzdolabı üzerinde 1'i havalı 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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