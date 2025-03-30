Adana'da Silah Ticareti Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan operasyonda, silah ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi.
Adana'da silah ticareti yapan 3 şüpheli tutuklandı
ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde silah ticareti yapan 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, silah ticaretinin önüne geçmek için operasyon yaptı. Yapılan operasyonda belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda otomobil içerisinde, çöp kutusunda ve buzdolabı üzerinde 1'i havalı 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa