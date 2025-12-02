Haberler

Adana'da Silah Ticareti Operasyonu: 23 Şüpheli Yakalandı

Adana merkezli 6 ilde gerçekleşen silah ve mühimmat ticareti operasyonunda 23 şüpheli yakalanırken, 11'i tutuklandı. Operasyon, yaklaşık 6 aylık takip sonucunda gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat ticareti ile soruşturmanın gizliliği ihlali yapan bir şebekeyi deşifre etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde şebeke lideri M.A. (25) ve üyeleri tespit edildi. Daha sonra şebekeye yönelik Adana merkezli Ankara, Mersin, Muğla, Şanlıurfa ve Mardin'de 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda aralarında şebeke lideri M.A.'nın da bulunduğu 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan arama çalışmalarında 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 454 adet tabanca mermisi, 16 cep telefonu ve 3 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. ile birlikte 11 şüpheli tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 10 şüpheli ise savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

