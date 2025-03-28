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Adana'da Silah Ticareti Operasyonu: 22 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Adana'da Silah Ticareti Operasyonu: 22 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
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Adana'da polisin düzenlediği operasyonda bir evde bavul ve dolaplar içinde 22 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da polisin silah ticaretinin önüne geçmek için bir eve düzenlediği operasyonda bavul ve dolapların içerisinde 22 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler kentte silah ticaretinin önüne geçilmesi için çalışmalarına devam etti. Çalışmalarını sürdüren birimlerden Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir adresi belirledi. Belirlenen müstakil evi takibe alıp operasyon düzenleyen polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramada evin bahçesinde bulunan bir valizden 17, yatak odasındaki dolaptan ise 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler M.A., A.S., S.A. ve F.K.'nin ifadelerinin ardından 'Silah Ticareti ve Kaçakçılığı' suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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