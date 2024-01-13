Adana'da silah operasyonu: 1 otomatik tüfek ve 3 tabanca ele geçirildi
Adana'da polis ekipleri 2 ayrı eve yaptıkları operasyonda 1 otomatik tüfek, 3 tabanca, 2 av tüfeği, 4 şarjör ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.
Adana'da polis ekipleri 2 ayrı eve yaptıkları operasyonda 1 otomatik tüfek, 3 tabanca, 2 av tüfeği, 4 şarjör ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik Seyhan ilçesinde bulunan iki ayrı eve operasyon yaptı. Aramalar sonucunda; 1 otomatik tüfek, 3 tabanca, 2 av tüfeği, 183 fişek, 4 şarjör ve 224 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı. - ADANA