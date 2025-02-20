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Adana'da Silah Kazası: Şaka Yüzünden Ağır Yaralanma
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Adana'da arkadaşlarıyla şakalaşan bir kişi, ruhsatsız tabancasını boynuna dayarken silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, arkadaşları gözaltına alındı. Hayati tehlikeyi atlatan yaralı hastanede tedavi altında.

Adana'da arkadaşlarıyla şakalaşırken tabancasını boynuna dayayan şahıs, silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elinde ruhsatsız tabanca bulunan Arif Y., av tüfekli 2 arkadaşıyla şakalaşmaya başladı. Tabancasını arkadaşlarına doğrultan Arif Y., daha sonra tabancayı kendi boynuna dayadı. Bu sırada tabancanın kazara ateş alması sonucu boynundan vurulan Arif Y., yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ambulansla Arif Y.'yi hastaneye kaldırırken Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arif Y.'nin silahlı 2 arkadaşını gözaltına aldı. Arif Y.'nin tabancası ile 2 av tüfeğine el konuldu.

İşlemlerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken olaya ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tabancasını arkadaşlarının başına ve göğsüne doğrultan Arif Y.'nin daha sonra boynuna dayadığı ve kısa süre sonra silahın ateş alması sonucu yere yığıldığı görüldü.

Arif Y.'nin hayati tehlikeyi atlattığı, hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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