Adana'da Silah Kaçakçılığına Operasyon: 4 Şüpheli Yakalandı

Adana'da suç kaydı olmayan kişilere bulundurma ruhsatlı tabanca aldırıp sonra karaborsada sattığı öne sürülen çete çökertildi. Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İddiaya göre Muhammet K. (22), bir süre önce Adana Valiliğine yaptığı başvuru sonrası bulundurma ruhsatlı 10 tabanca aldı. Kısa süre sonra da evine hırsız girdiği, altın ve silahlarının çalındığı yönünde polise ihbarda bulundu. Eve giden ekipler yaptıkları incelemede durumu şüpheli bulup detaylı çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, Muhammet K.'ni, hırsızın girdiği saatlerde evden elinde bir çanta ile çıktığını tespit etti. Çalışmayı derinleştiren Seyhan polisi, Muhammet K.'nin silahları bıraktığı yerleri tespit etti. Şüphelinin 6 tabancasını halası Leyla K.'nin (48) evine sakladığını, diğer 4'ünü ise sattığını değerlendirdi. Ekipler silah satışında rol oynadığı öne sürülen Alican E. (20) ve Murat U.'ye ulaştı. Ardından düzenlenen operasyonla silah satışında rol oynadığı değerlendirilen Alican E., Murat U., Muhammet K. ve Leyla K. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada Leyla K.'nin evinden 6 tabanca, diğer adreslerden ise 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Muhammet K. suçlamaları kabul ederken, "Borçlarım vardı, borçlarımı ödemek için bu işe girdim" dediği iddia edildi. Halası Leyla K.'nin ise, "Siyah çanta veya poşet gibi bir şeydi kendisine hediye geldiğini söyleyerek evime bıraktı. İçerisinde silah olduğunu bilmiyordum" dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet K. tutuklanırken Alican E. ve Murat U. adli kontrolle Leyla K. ise savcılıktan serbest bırakıldı. - ADANA