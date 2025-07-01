Adana'da Silah Hırsızlığı İhbarı Sahte Çıktı

Adana'da Silah Hırsızlığı İhbarı Sahte Çıktı
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Adana'da yapılan silah hırsızlığı ihbarının, ihbarda bulunan kişinin kendi ruhsatlı tabancalarını usulsüz satmasının üzerini örtmek amacıyla yapıldığı ortaya çıktı. Jandarma, ihbarı araştırarak olayla bağlantılı iki kişiyi tutukladı.

Adana'da "silah hırsızlığı" ihbarı üzerine başlatılan soruşturma, beklenmedik bir gerçeği ortaya çıkardı. İhbarı yapan kişinin, kendi ruhsatlı tabancalarını usulsüz şekilde sattığı ve bu satışın üzerini örtmek için sahte ihbarda bulunduğu belirlendi.

Adana'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan silah hırsızlığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve KOM timleri, olayın perde arkasını titizlikle araştırdı. Ekiplerin yürüttüğü detaylı çalışma sonucunda, ihbarda bulunan M.B.'nin, bulundurma ruhsatlı tabancalarını usulsüz şekilde sattığı, bu durumu gizlemek için ise sahte "silah hırsızlığı" ihbarında bulunduğu belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma, silahların izini Yüreğir ilçesindeki bir adrese kadar sürdü. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda silahları alan H.B. isimli şüpheli yakalandı, evde 3 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.B. ve H.B., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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