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Adana'da şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle ağaçlar kökünden söküldü

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Akşam üzeri aniden başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle Adana'da birçok ağaç kökünden sökülerek park halindeki araçların üzerine devrildi. Bir inşaatta ise vinç devrildi ancak şans eseri altında kalan olmadı.

Adana'da şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle ağaçlar kökünden sökülürken bir inşaatta ise vinç devrildi.

Akşam üzeri aniden başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar hayatı felç etti. Aşırı yağmur ve rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaçlar park halindeki araçların üzerine devrildi, maddi hasar meydana geldi. Bir inşaatta ise vinç devrildi, şans eseri altında kalan olmadı. Kısa süren yağmur ve rüzgar bir anda özellikle merkez Çukurova ilçesinde ortalığı savaş alanına çevirdi. Kökünden sökülen bazı ağaçlar yollarda sürüklendi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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