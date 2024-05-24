Adana'da sıcaklık artışıyla sulama kanalına giren gençlere polis uyarısı
Adana Emniyet Müdürlüğü, yaz aylarında sıcaklık artışıyla birlikte serinlemek için sulama kanallarına giren gençleri boğulma tehlikesine karşı uyardı.
Adana'da yaz aylarında sıcaklık artışı sebebiyle sulama kanalına giren gençleri polis uyardı.
Adana Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri yaz aylarının yaklaşması ve Adana'da hava sıcaklıklarının artması nedeniyle serinlemek için sulama kanallarına giren gençleri boğulma tehlikesine karşı uyardı. Uyarılardan sonra polis vatandaşlara bilgi notu dağıttı. - ADANA