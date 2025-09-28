Haberler

Adana'da Seyyar Tatlıcı Panelvanı Alev Aldı
Adana'nın Kozan ilçesinde bir seyyar tatlıcı panelvanın yanması sonucu araçta patlama meydana geldi. Yangın kontrol altına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeyken alev alan seyyar tatlıcı panelvanı, paniğe yol açtı.

Olay, Kozan–Adana Karayolu Savruk Suyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatlı satışı yapan seyyar panelvanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle araçtaki tüp patladı. Patlama sesini duyan vatandaşlar büyük korku yaşarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Arcak araçtan geriye demir yığını kaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa


