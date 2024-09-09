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Adana'da seyyar dönerci arkadaşı tarafından öldürüldü

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Adana'da bir seyyar dönerci, tartıştığı arkadaşı tarafından öldüresiye darp edilip bıçaklanarak öldürüldü. Yakalanan şüpheli tutuklandı.

Adana'da bir seyyar dönerci, tartıştığı arkadaşı tarafından öldüresiye darp edilip bıçaklanarak öldürüldü. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyyar dönerci Ozan Alpay (27), tezgahında çalıştığı sırada yanına gelen arkadaşı Gökhan B. (31) ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında her iki taraf birbirine küfür edince kavga çıktı. Kavga sırasında Alpay'ı öldüresiye darp eden Gökhan B., ardından göğsünden bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ozan Alpay'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Alpay, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheliyi evine yapılan operasyonla yakaladı.

Emniyetteki sorgusunda şüpheli Gökhan B.'nin "Alkollüydüm, kavga ettik. Küfürleşince bir anlık öfke ile bıçağı sapladım" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cinayet 3-sayfa Güncel adana

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