Adana'da Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı
Adana-Mersin Otoyolu'nda seyir halindeki bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Adana'da otoyolda seyir halindeki tır alev alev yandı.
Alınan bilgiye göre, Adana- Mersin Otoyolu Sarıçam mevkiinde seyir halindeki bir tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tırı adeta alev topuna çevirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tır kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa