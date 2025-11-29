Adana'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde seyir halindeki bir otomobilden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Sürücü, alevleri fark ederek aracı kenara çekip indi.
Olay, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi İlimyolu Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki otomobilden aniden yükselen alevleri fark eden sürücü, aracı kenara çekip araçtan indi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınıp yangın söndürüldü. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa