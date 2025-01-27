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Adana'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Adana'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki bir otomobil motor kısmından alev aldı. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek indi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Araç kullanılmaz hale gelirken, yangının nedeni araştırılıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki otomobil motor kısmından alev alarak yandı.

Edinilen bilgiye göre, Fehmi Özel Türkay Caddesi üzerinde seyreden Yusuf Y.'nin kullandığı 01 D 2599 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek eşiyle birlikte hızla araçtan indi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Aracın motor kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yusuf Y., aracının kısa bir süre önce muayeneden geçtiğini belirterek, "Cumartesi günü muayeneden çıktım ve herhangi bir sorun yoktu. Bugün ilk kez aracıma bindim, böyle bir durumla karşılaştım" dedi.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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