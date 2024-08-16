Adana'da seyir halindeki bir tır alev alev yandı
Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen tır, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Misis mevkisinde seyrederken motor kısmından alev aldı. Sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, kısa sürede yangını söndürdü. Yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.
Adana'da seyir halindeki bir tır alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen tır, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Misis mevkisinde seyrederken motor kısmından alev aldı. Sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, kısa sürede yangını söndürdü. Yangın nedeniyle tırda hasar oluştu. - ADANA