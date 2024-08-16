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Adana'da seyir halindeki bir tır alev alev yandı

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Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen tır, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Misis mevkisinde seyrederken motor kısmından alev aldı. Sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, kısa sürede yangını söndürdü. Yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.

Adana'da seyir halindeki bir tır alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen tır, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Misis mevkisinde seyrederken motor kısmından alev aldı. Sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, kısa sürede yangını söndürdü. Yangın nedeniyle tırda hasar oluştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep İtfaiye 3-sayfa Tarsus adana 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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