Adana'da Semt Pazarında Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 5 Yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir semt pazarında dayılarından alacaklarını alamayan yeğenler, kalabalığa rastgele ateş açtı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Adana'da semt pazarındaki dayılarından alacaklarını alamayan yeğenler, kalabalığa rastgele ateş açtı. 2 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır toplam 5 kişi yaralandı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde bulunan kapalı semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre, semt pazarında pazarcılık yapan dayılarından alacaklarını alamayan yeğenler İstanbul'dan Adana'ya geldi. İsimleri öğrenilemeyen yeğenler ile dayıları arasında çıkan kavgada önce bir kişi pazarın yanındaki parkta tabancayla vuruldu. Çevredekiler yaralı şahsa yardım ederken saldırganlar yeniden olay yerine gelip kalabalığa rastgele tabancayla ateş açtı. Kurşunların havada uçuştuğu olayda, semt pazarında tablada tantuni satan ve olayla ilgisi olmayan 4 çocuk babası Talip Çelikten (55) ve meyveci Yusuf Solmaz hayatını kaybetti. 3'ü ağır toplamda 5 kişi ise yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Solmaz ve Çelikten'in cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay yerine gelen ölenlerin yakınları feryat etti.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - ADANA

