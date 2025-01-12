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Adana'da Sakatat İçerisinde 44 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Adana'da Sakatat İçerisinde 44 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Adana'da emniyet güçleri,, sakatat taşınan bir araçta 44 kilo esrar buldu. Olayla ilgili dört kişi tutuklandı.

Adana'da sakatat parçalarının içerisine zulalanmış bavulun içerisinde 44 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerden gelen uyuşturucu sevkiyatının önüne geçmek için yaptığı çalışmalar sırasında sakatat taşıyan panelvan araç içerisinde esrar olduğu bilgisine ulaştı.

Narkotik polisler söz konusu aracı takip edip durdurdu. Polis araçta yaptığı aramada sakatat parçalarının içerisine zulalanmış bir valiz buldu. Valizin içinde ise 44 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Orhan A. (30), Furkan A. (23), Haydar Talip C. (24), Deniz K.(33) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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