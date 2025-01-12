Adana'da Sakatat Arasında 44 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Sakatat parçalarının arasına zulalanmış 44 kilogram esrar ele geçirildi

ADANA - Adana'da sakatat parçalarının içerisine zulalanmış bavulun içerisinde 44 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerden gelen uyuşturucu sevkiyatının önüne geçmek için yaptığı çalışmalar sırasında sakatat taşıyan panelvan araç içerisinde esrar olduğu bilgisine ulaştı.

Narkotik polisler söz konusu aracı takip edip durdurdu. Polis araçta yaptığı aramada sakatat parçalarının içerisine zulalanmış bir valiz buldu. Valizin içinde ise 44 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Orhan A. (30), Furkan A. (23), Haydar Talip C. (24), Deniz K.gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.