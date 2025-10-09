Adana'da Sahte Polis Kılığındaki Şahıs, Çocukların Üzerini Arayıp Ateş Etti

Adana'da kendini polis olarak tanıtıp üst araması yapan ve ateş eden şahsın tabancasından çıkan mermi boynunu sıyıran çocuk, yaşadığı o anları anlattı.

Olay, 8 Ekim günü merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşinin babasının evine çakarlı bir otomobille gelen İbrahim Ç., kendini polis olarak tanıtarak A.A. ve Bünyamin Aslan (14) isimli çocukların üzerini aradı. İbrahim Ç., daha sonra aracına binip ayrılırken kurusıkı olduğu ileri sürülen tabancayla bir el ateş etti. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayın bildirilmesi üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüpheliye trafik yönünden 260 bin TL para cezası uygulandı. Evinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Mermi boynunu sıyırdı

Tabancadan çıkan mermi boynunu sıyıran Bünyamin Aslan, "Biz sokakta oturuyorduk. Arkamdan bir araba geçerken silahını çekip ateş etti. Mermi boynumun yanından geçti. Sahte polis kimliğiyle gelmişti. Arabada çakar vardı, neredeyse polis aracı gibiydi. Aracın içinde silahlar da bulunuyordu. Daha sonra aracına binip kaçtı. Bizi korkutmak için ateş ettiler. Bu şahıs, ablamın boşanma aşamasındaki kocası. Bizi her gün tehdit ediyorlar. Olay sırasında çok korktum" dedi.

İbrahim Ç.'nin 1.5 yıl önce Bünyamin Aslan'ın ablası M.A. ile evlendiği ancak başka bir kadın getirdiği için M.A.'nın boşanma davası açtığı öğrenildi. İbrahim Ç.'nin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ADANA