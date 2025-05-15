Adana'da Sahte Kliniklere Operasyon: 12 Şüpheli Yakalandı

Adana'da tıbbi müdahalede bulunduğu ileri sürülen sahte kliniklere operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 bin 918 ilaç ve 2 bin 718 tıbbi cihaz ele geçirildi, 12 şüpheliye ise adlı işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri

sahte kliniklere yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasının ardından yapılan ortak operasyonda, 9 farklı adres eş zamanlı basıldı. Baskına 8 bin 918 adet tıbbi ilaç ve 2 bin 718 adet tıbbi cihaz ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin, insan sağlığını tehlikeye atacak şekilde üretildiği ve piyasaya sürülmeye çalışıldığı belirlendi.

Olayla bağlantılı olarak 12 şüpheli de yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında, "Kişilerin Hayat ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma ve Satma" suçundan adli işlem başlatıldı. - ADANA