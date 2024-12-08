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Adana'da Sahte Doktor Operasyonu: 971 İlaç ve Çok Miktar Altın Ele Geçirildi

Adana'da Sahte Doktor Operasyonu: 971 İlaç ve Çok Miktar Altın Ele Geçirildi
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Adana'da yapılan operasyonda sahte doktor N.A. gözaltına alındı. Muayenehanede 971 tıbbi ilaç, 26 bin dolar, 20 bin TL ve çok miktar altın ele geçirildi. Sahte doktor tutuklandı.

Adana'da sahte kadın doktorun kurduğu muayenehaneye operasyon yapan polis, 971 tıbbı ilaç, 26 bin dolar, 20 bin TL ve çok miktar altın ele geçirdi. Sahte doktor da gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, N.A. (43) isimli kadının sahte doktorluk yaptığı ve muayenehanesi olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler söz konusu adrese operasyon yaptı.

Yapılan operasyonda sahte doktor N.A. gözaltına alındı. Muayenede yapılan arama çalışmalarında 971 tıbbi ilaç, 26 bin dolar, 20 bin TL, 10 hasta defteri ve çok miktarda altın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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