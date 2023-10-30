Adana'da Sahte Araç Satışı Dolandırıcılığına İlişkin Yeni Gelişmeler

Adana merkezli 3 ilde, internetten sahte araç satış ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 6 zanlıdan 2'sinin mağdurların parasıyla altın alım satımı yapması güvenlik kamerasınca görüntülendi. Operasyonda 6 şüphelinin 25 Ekim'de tutuklanmasıyla ilgili soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı ve zanlıların ülke genelinde benzer yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırarak yaklaşık 100 milyon liralık haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Adana merkezli 3 ilde, internetten sahte araç satış ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 6 zanlıdan 2'sinin mağdurların parasıyla altın alım satımı yapması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İnternetten verilen sahte araç satış ilanıyla Y.Ö'nün (35) 1 milyon 765 bin lirasının dolandırılması üzerine genişletilen operasyonda 6 şüphelinin 25 Ekim'de tutuklanmasıyla ilgili soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.

Zanlıların ülke genelinde benzer yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırarak yaklaşık 100 milyon liralık haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Öte yandan, şüphelilerin suçtan elde ettiği paraların bir kısmıyla tutuklular arasındaki A.Ö. (24) ve kuyumcu çırağı T.Ö. (23) aracılığıyla altın yatırımı yaptığı tespit edildi.

A.Ö'nün Mersin'deki bir kuyumcuda çalışan T.Ö'nün iş yerine zaman zaman giderek altın alıp sattığı belirlendi. Şüpheliler arasındaki altın alım satımı kuyumcunun güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internetten verilen sahte araç satış ilanıyla Y.Ö'nün (35) 1 milyon 765 bin lirasının alınarak dolandırıldığı ihbarı üzerine araştırma başlatmıştı. Adana merkezli Mersin ve Batman'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.Ö. ve T.Ö'nün de arasında olduğu 6 şüpheli tutuklanmıştı.