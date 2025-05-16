Adana'da Sahte Altın Üreten Şebeke Çökertildi

Adana'da kuyumculuk sektörünü hedef alan sahtecilik şebekesi çökertildi. Polisin 8 aylık takip sonucu 12 milyon TL'yi aşkın değerde gramajı düşük altın ele geçirildi, 2'si atölye sahibi 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından sahte altın üreten bir şebekeyi çökertti. Seyhan ilçesine bağlı Akkapı ve Karasoku mahallelerindeki iki atölyeye düzenlenen baskında, toplam 12 milyon 253 bin TL değerinde bin 125 adet çeyrek, 98 adet yarım, 127 adet tam altın olmak üzere bin 350 adet sahte altın ele geçirildi. Piyasaya sahte tam, yarım, çeyrek ve Reşat altını süren şebekeye yönelik operasyonda, atölye sahipleri S.İ. ve E.G. ile kuyumculuk yapan M.A., F.K., İ.K. ve sevkiyatı sağlayan Y.B. olmak üzere 6 şüpheli de gözaltına alındı.

Şüphelilerin, darphanenin üretmesi gereken altınları sahte kalıplarla imal ettiği, saf altını eritip gramajını ve ayarını düşürerek piyasaya sürdüğü ortaya çıktı. Operasyon kapsamında ayrıca 12 adet tarihi eser sikke ve obje, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 104 mermi, 33 şişe kaçak alkol ve tutar kısmı boş bırakılmış 6 adet imzalı senet de bulundu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, Y.B. ve İ.K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA