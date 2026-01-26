Haberler

Adana'da 2 bin 495 litre sahte alkol ele geçirildi

Güncelleme:
Adana'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 495 litre sahte alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir şüpheli tutuklandı.

Adana'da düzenlenen operasyonda 2 bin 495 litre sahte alkol ele geçirdi, yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Seyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte alkol ve alkol ürünlerinin satış ve üretiminin önlenmesine yönelik çalışmada Seyhan ilçesinde belirlenen bir kamyonet ve eve operasyon yapıldı. Operasyonda 2 bin 495 litre sahte alkol ele geçirildi, 1 şüpheli ise yakalandı. Şüpheli H.Z., jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
