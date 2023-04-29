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Adana'da sağanak yolları göle çevirdi, otomobil sular altında kaldı

Adana'da sağanak yolları göle çevirdi, otomobil sular altında kaldı

3. Sayfa Haberleri

Adana'da kısa süreli etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, bir araç sular altında kaldı.

Adana'da kısa süreli etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, bir araç sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı kentte öğle saatlerinde sağanak yağış başladı. Kısa süre yağan yağmur nedeniyle merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçesinde birçok ana cadde göle döndü.

Ekipler göle dönen yollarda çalışma başlatırken bir otomobil su altına kaldı. Otomobili kurtarmak için çekici gelirken o anlar saniye saniye görüntülendi. - ADANA

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tragger Adana 3. Sayfa Haberler

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