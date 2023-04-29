Adana'da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü Adana'da kısa süreli etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken bir araç su altında kaldı.

Adana'da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü

ADANA - Adana'da kısa süreli etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken bir araç su altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı kentte öğle saatlerinde sağanak yağış başladı. Kısa süre yağan yağmur nedeniyle merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçesinde birçok ana cadde göle döndü. Ekipler göle dönen yollarda çalışma başlatırken bir otomobil su altına kaldı. Otomobili kurtarmak için çekici gelirken o anlar saniye saniye görüntülendi.