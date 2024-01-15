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Adana'da Sadaka Kutusu Çalan Şüpheli Yakalandı

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Adana'da bir fırından çalınan sadaka kutusunun ardından motosiklet çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da fırından sadaka kutusu çaldıktan 10 saat sonrada motosiklet çalan şüpheli yakalandı.

Olay, 26 Aralık günü sabah saat 06.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'ndeki ekmek fırınında meydana geldi. Muzaffer A. (43), ekmek almak bahanesiyle fırına geldi. Fırında bir süre etrafı gözetlediği sırada tezgahta bulunan sadaka kumbarasını gördü. İş yerinin penceresini dikkat çekmede açan Muzaffer A., kumbarayı çalarak kayıplara karıştı. Olay anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

"Sadaka kutusunun ardından motosiklette çaldı"

Şüpheli Muzaffer A., sadaka kutusunu çaldıktan yaklaşık 10 saat sonra Seyhan ilçesine bağlı Ulu Cami Mahallesi'nde park halindeki bir motosikleti çaldı. Her iki olayın ardından Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri söz konusu şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan ortak çalışmanın neticesinde şüphelinin Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirlendi. Polis eve yaptığı operasyonla şüpheliyi yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli, motosikleti tanımadığı birine 4 bin TL'ye sattığını söylerken ifadesinde," Alkolün etkisindeydim, görünce çalmaya karar verdim. Önce düz kontak yapmaya çalıştık, çalışmayınca sürükleyerek götürdüm" diyerek kendisini savundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muzaffer A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalıntı motosiklet ise bulunup, sahibine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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