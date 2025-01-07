Adana'da Ruhsatsız Silahlara Operasyon: 2 Tutuklama

Adana'da 2 araçta 6 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin araçlarında ruhsatsız silah bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Pozantı ilçesinde durdurdukları araçlarda yaptıkları aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5'inin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ADANA