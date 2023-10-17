Adana'da ruhsatsız silahlara geçit yok: 1'i otomatik 43 tabanca ele geçirildi

Adana'da polis ekipleri kent genelinde yaptığı operasyonlarda 1'i otomatik 43 ruhsatsız tabanca ve 9 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

Adana'da polis ekipleri kent genelinde yaptığı operasyonlarda 1'i otomatik 43 ruhsatsız tabanca ve 9 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde ruhsatsız silah bulunduran ve çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çok sayıda adrese baskın yaparken cadde ve sokaklarda da uygulamalar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda ve uygulamalarda denetimlerde 1'i otomatik 43 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız av tüfeği ile silahlara ait bin 561 dolu fişek ele geçirildi, 32 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler ise sorgulanmak üzere polis merkezlerine götürüldü. - ADANA