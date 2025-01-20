Üye Girişi
Haberler
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a soruşturma

Özdağ, o sözler için hesap verecek
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma

CHP Gençlik Kolları Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
İsrail'in 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı

İsrail beklenen adımı attı! Dünyanın kilitlendiği an
İsrail, serbest bırakılması beklenen bir Filistinli esirin evine saldırdı

Milyonlar anlaşmaya kilitlenirken İsrail yine yaptı yapacağını

Adana'da Ruhsatsız Silah Ticareti Operasyonu: 2 Akraba Yakalandı

Adana'da Ruhsatsız Silah Ticareti Operasyonu: 2 Akraba Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da ruhsatsız silah ticareti yaptığı iddia edilen iki akraba, gerçekleştirilen operasyonda piyade tüfeği, el bombası ve tabancalarla yakalandı. Şüpheliler, suçlamaları ölmüş akrabalarına atarak kendilerini savundu.

Adana'da ruhsatsız silah ticareti yaptığı öne sürülen 2 akraba yapılan operasyonla yakalandı. M4 tüfek ve el bombası yakalatan şüpheli suçu ölmüş amcasına atarken, tabanca yakalatan diğer şüpheli de 'merakım vardı, yatağımın altında saklıyordum' diye kendini savundu.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Recep Ç. (32) ve akrabaları olan Enes Ç.'nin (20) ruhsatsız silahları olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis Recep Ç. ve Enes Ç.'nin Gülbahçesi Mahallesi'ndeki adreslerine operasyon yaptı.

Operasyonda Recep Ç.'nin evinin hemen bitişiğinde inşaat halindeki müstakil eve de giren Seyhan polisi, M4 piyade tüfeği, el bombası, 60 mermi, kar maskesi, cerrahi eldiven ele geçirdi. Recep Ç. inşaatın ölmüş amcası Şehmus Kaya'nın olduğunu belirtti. Polis inşaat halindeki evin kapısının anahtarlarını Recep Ç.'nin evinde buldu.

Enes Ç.'nin adresine de giren Seyhan polisi, ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirdi. Recep Ç. ile birlikte Enes Ç. ve yanındaki arkadaşı Y.K. (16) gözaltına alındı.

Suçu ölmüş amcasına attı

Recep Ç.'nin emniyetteki sorgusunda, "İnşaat amcamın, ölünce yarım kaldı. Uyuşturucu kullanmak için gelenler oluyordu. Kesinlikle tüfek bana ait değil, bir alakam yok" dediği öğrenildi.

"Merakım var diye aldım, yatağımın altında saklıyordum"

Evinde ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca yakalatan Enes Ç. de, "Merakım vardı, tanımadığım birinden satın aldım. Yatağımın altında saklıyordum" dediği öne sürüldü.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Eski AK Partili Vekil, Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı
img

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
img

Çok tartışılan Kur Korumalı hesaplara dair kritik karar!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusu Suriye'nin Haseke şehrinden çekiliyor

Terör örgütü PKK/YPG'nin uykularını kaçıran görüntü
Kahramanmaraş'ta yolda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı

Şehir magandasından kaldırımda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı
Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim

Sergen canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim
Basın toplantısına geç kalan Jose Mourinho: Kebap çok iyiydi

Yediği kebabı tek cümleyle özetledi
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
İlk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi

Canlı yayında kalp krizi geçirdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.