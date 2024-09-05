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Adana'da ruhsatsız silah operasyonu: Ankastre fırına zulalanan tabancalar ele geçirildi

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Adana Seyhan polisi, Yenibey Mahallesi'ndeki bir evde yaptığı operasyonda ankastre fırına zulalanmış 3 adet ruhsatsız tabanca ile 73 adet mermi buldu.

Adana'da Seyhan polisi, ruhsatsız silahlara yönelik yaptığı operasyonda bir evin içerisindeki ankastre fırına zulalanmış 3 adet ruhsatsız tabanca ile 73 adet mermi ele geçirdi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yenibey Mahallesi'ndeki bir ikamette ruhsatsız silahlar olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler söz konusu eve operasyon düzenledi. Operasyonda Mustafa E. kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.

Polisler evin içinde yaptığı arama çalışmasında ankastre fırına zulalanmış 3 adet ruhsatsız tabanca, bunlara ait 3 adet şarjör ve 73 adet mermi ele geçirdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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