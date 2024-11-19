Üye Girişi
Haberler

Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 6 Silah ve 82 Mermi Ele Geçirildi

Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 6 Silah ve 82 Mermi Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da kasten yaralama suçundan kayıtlı bir kişinin evinde yapılan operasyonda 6 ruhsatsız silah ve 82 mermi bulundu. Şüpheli tutuklandı.

Adana'da kasten yaralama gibi suçlardan kaydı olan şüphelinin evinden arama yapan polis, 6 ruhsatsız silah ve 82 mermi ele geçirdi. Yakalanan şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kasten yaralama gibi suçlardan kaydı bulunan Serhat D.'nin evinde ruhsatsız silah olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine şüphelinin Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evine yaptığı baskında çekyatın içine gizlenmiş 5 ruhsatsız tabanca, 92 mermi ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var

Rize'de heyelan! Ölü ve yaralılar var

 Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış

Teğmenler 7 kez başvuruda bulunmuş

 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu 'kararsızlar' oldu

En çok oyu ne CHP ne AK Parti aldı
CHP'de 'saf' polemiği: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan olay gönderme

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan olay gönderme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bıçakla çocuğu tehdit eden baba kimdir? Olay ne, nerede oldu? Ece Çeşmioğlu kimdir? Ece Çeşmioğlu kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? YANDEX ÇÖKTÜ MÜ? 19 Kasım Yandex neden açılmıyor, sorun ne? KYK BURS/ KREDİ İLK ÖDEME NE ZAMAN? KYK burs/kredi ilk ödeme tarihi belli oldu! Yenidoğan Çetesi davasında son durum nedir? Yenidoğan Çetesi erkek bebeklerine ne yaptı? Huriye Martı kimdir? Huriye Martı kaç yaşında ve nereli? Türkiye yenilirse ne olur? Türkiye Uluslar Ligi grubundan çıkarsa ne olur? (Karadağ-Türkiye maçı) SON DAKİKA! Rize Çayeli'nde ne oldu? Heyelan anı (VİDEO İZLE) Rize Çayeli'de heyelanda öldü veya yaralı var mı? Son durum nedir? Galler - İzlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galler İzlanda UEFA Uluslar Ligi maçı şifresiz izleme linki Erkekler Günü hangi gün? Dünya Erkekler Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.