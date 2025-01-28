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Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Tabanca ve 82 Mermi Ele Geçirildi

Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Tabanca ve 82 Mermi Ele Geçirildi
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Adana'da yapılan operasyonda bir işyerinde 4 ruhsatsız tabanca ve 82 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı; 1 kişi tutuklandı.

Adana'da bir işyerine yapılan operasyonda 4 ruhsatsız silah ve 82 mermi ele geçirilirken 2 kişide gözaltına alındı.

Seyhan ve Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah kullanımının önüne geçmek için ortak çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde bir işyerine baskın yapıldı. İşyerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 7 tabanca şarjörü, 8 tüfek şarjörü ve 82 mermi ele geçirildi

İş yerindeki Mustafa D. ve İsmail A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa D. tutuklanırken İsmail A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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